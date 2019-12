Luchtvaartmaatschappijen informeren klanten slecht

Nieuws|Bij een vertraagde, gewijzigde of geannuleerde vlucht is goede en snelle informatie belangrijk. Uit onderzoek onder ruim 2800 reizigers blijkt dat 1 op de 5 in het afgelopen jaar 1 of meer problemen had. De meerderheid van hen is niet tevreden over de informatievoorziening van de luchtvaartmaatschappij.