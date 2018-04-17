Luchtvaartmaatschappijen informeren klanten slecht

Zestig procent van de passagiers is ontevreden

De meestvoorkomende problemen zijn een vertraging van 1 tot 3 uur bij aankomst en handbagage die alsnog moet worden ingecheckt. Ook een wijziging (van vertrektijd of maatschappij), vertraging langer dan 3 uur en beschadigde bagage komen regelmatig voor.

Reizigers zijn weinig te spreken over de manier waarop de luchtvaartmaatschappij hen informeerde. Vooral bij wijzigingen, vertragingen van meer dan 3 uur en annuleringen. Daarover is meer dan de helft (60%) ontevreden.

Onduidelijk, te laat of géén informatie

Men moest veel moeite doen om zelf achter informatie te komen en de informatie die men kreeg was onduidelijk of kwam te laat. Bij bagageperikelen (beschadigd, vertraagd of zoek) kreeg de helft helemáál geen informatie.

Lees wat je kunt doen bij: