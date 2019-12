Paniek om aflossingsvrije hypotheek niet nodig

De aflossingsvrije hypotheken van ASR, Nationale Nederlanden en Rabobank zijn het gunstigst. Deze hypotheken hebben helemaal geen einddatum en lopen gewoon door. Bij de meeste andere banken mogen consumenten de aflossingsvrije hypotheek verlengen, mits de hypotheek niet hoger is dan 50% van de woningwaarde.

Annuïteiten- of lineaire hypotheek

Het bedrag daarboven moet worden afgelost of omgezet naar een annuïteiten- of lineaire hypotheek. De bank doet vervolgens geen volledige inkomenstoets, maar bekijkt alleen of de klant de werkelijke lasten van de nieuwe hypotheek kan betalen. Slechts een klein aantal banken wil dat de klant een nieuwe hypotheek afsluit, via een (dure) notaris en volgens de strenge CHF-inkomenstoets.

Aflossen wel verstandig

Bart Combée, directeur Consumentenbond : ‘Banken voeren nu flink campagne om consumenten te bewegen af te lossen. En natuurlijk is het raadzaam om op zijn minst een deel van de hypotheek af te lossen, in ieder geval het bedrag boven 50% van je woningwaarde. Maar er is geen reden tot paniek. We hebben geen aanwijzingen dat banken de schuld op de einddatum in één keer opeisen.’

