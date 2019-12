Telecomproviders voor de rechter vanwege ‘gratis’ mobieltjes

Koop op afbetaling

Telecomproviders verkochten jarenlang abonnementen met een ‘gratis’ telefoon, terwijl consumenten in werkelijkheid via de all-in abonnementsprijs in termijnen voor de telefoon betaalden. De Hoge Raad oordeelde in 2014 en 2016 dat de manier waarop de telecomaanbieders dergelijke abonnementen aan de man brachten niet door de beugel kon, omdat het hierbij gaat om koop op afbetaling en consumentenkrediet.

Niet volgens de regels geïnformeerd

Consumenten werden in deze gevallen niet volgens de regels geïnformeerd over het feit dat het om een lening ging, dat ze wel degelijk voor het toestel betaalden en welk deel van de abonnementskosten in werkelijkheid een betaling voor het toestel was. Daarom wil de Consumentenbond dat de telefoonaanbieders de waarde van het toestel en de betaalde rente terugbetalen aan consumenten die zich hierdoor gedupeerd voelen.

De providers zijn daar vooralsnog niet toe bereid. T-Mobile, Vodafone en Tele2 zijn inmiddels gedagvaard. De Consumentenbond heeft het afgelopen jaar nog geprobeerd in overleg met KPN tot een compensatieregeling te komen, maar dat is mislukt. Daarom sleept de Consumentenbond nu ook KPN voor de rechter.

Stuitend

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, zegt: ‘De providers handelden jarenlang in strijd met de regels en willen vervolgens de consequenties niet aanvaarden. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt duidelijk dat de betrokken partijen fout zaten en ook lagere rechters oordeelden in individuele zaken in het nadeel van de telecomaanbieders. Toch blijven de providers hardnekkig weigeren om tot een collectieve compensatieregeling te komen. Dat vind ik stuitend.’

De Consumentenbond stapt naar de rechter om af te dwingen dat consumenten krijgen waar ze recht op hebben. Combée: ‘Het zou de sector sieren als ze zelf met een passende regeling zou zijn gekomen, maar kennelijk zijn er lange en kostbare procedures nodig om te voorkomen dat gedupeerden met lege handen blijven staan.’

