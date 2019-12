Tweede Kamer: zorg bij PSD2 voor extra veiligheidsslot op betaalgegevens

Update 13 september 2018: Minister bespreekt ‘extra slot’ met DNB

De Tweede Kamer heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Consumentenbond voor betere bescherming van betaalgegevens bij PSD2. Een meerderheid van de Kamerleden was het met de Consumentenbond eens dat een eenmalige acceptatieknop, vergelijkbaar met een cookiebutton, uit den boze is. De minister gaat in gesprek met De Nederlandse Bank (DNB) over de mogelijkheden van een extra veiligheidsslot op betaalgegevens.

Op 4 september 2018 behandelt de Tweede Kamer de invoering van PSD2: een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. Deze wet maakt het mogelijk dat naast de eigen bank ook andere partijen inzicht krijgen in betaalgegevens van consumenten. Dat inzicht krijgen ze alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant, maar de Consumentenbond maakt zich zorgen over hoe die toestemming tot stand komt.

Privé

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Online hypotheek advies, beleggingsapps of een app die inzicht geeft in je uitgavenpatroon, het zijn allemaal handige financiële diensten die met de invoering van PSD2 mogelijk zijn. Het is goed dat bedrijven buiten de financiële sector de concurrentie met banken aangaan, en zo hopelijk voor vernieuwing of scherpere prijzen zorgen. Maar die bedrijven hebben daarvoor wel inzicht nodig in je bankgegevens. En betaalgegevens zijn zeer privé en bijzondere persoonsgegevens, dus is het belangrijk dat je weloverwogen akkoord geeft.'

Extra slot

Combée: ‘Een acceptatieknop vergelijkbaar met een cookiebutton is dus uit den boze; consumenten drukken dan op ‘ja’ om er vanaf te zijn. En consumenten moeten zich ook niet door ellenlange teksten heen hoeven te worstelen, want dat doet niemand.' De Consumentenbond pleit voor een ‘tweetraps-toestemming’: als een bedrijf bij de bank aanklopt met toestemming tot gebruik van klantgegevens, moet de bank daarop een dubbele check verrichten bij de consument om die toestemming te bevestigen. Combée: ‘Zie het als een extra slot op het gebruik van betaalgegevens.’

Kristalhelder

De Consumentenbond vraagt de Kamer er bovendien streng op toe te zien dat bedrijven kristalhelder zijn over welke gegevens ze gebruiken en waarvoor. Een ander punt waar de Consumentenbond de Kamer voor waarschuwt, is dat als consumenten een bedrijf inzicht geven in hun betalingsverkeer, dat bedrijf ook ziet aan wie wordt betaald en van wie betalingen worden ontvangen. En die consumenten hebben misschien géén toestemming gegeven voor inzage in hun betalingsverkeer. De Consumentenbond vraagt zich af hoe dat in de wet wordt opgelost.

