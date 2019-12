Zorgverzekeraars weer laat met contractering

Nieuws|Ook in 2018 hebben de 4 grote zorgverzekeraars de contractering van de ziekenhuizen niet op tijd rond. VGZ had op 26 november pas met 35% van de ziekenhuizen afspraken gemaakt en Zilveren Kruis met 51%. CZ en Menzis lopen ook achter, maar beloven dat verzekerden in 2019 bij elk ziekenhuis terechtkunnen, contract of geen contract. De Consumentenbond roept andere verzekeraars op dit voorbeeld te volgen.

Zorgverzekeraars moeten elk jaar uiterlijk 12 november hun nieuwe premies bekendmaken. De Consumentenbond vindt dat op dat moment ook duidelijk moet zijn met welke zorgverleners zij een contract afsluiten voor het volgende jaar. Deze informatie is essentieel voor consumenten, omdat die van invloed kan zijn op hun keuze voor een verzekeraar. Wie gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener, loopt namelijk het risico een deel van de behandeling zelf te moeten betalen.

Nog slechter dan in 2017

De Consumentenbond hamert er elk jaar weer op dat zorgverzekeraars hun contractering op tijd rond moeten hebben. Maar keer op keer verzaken de verzekeraars. Dit jaar is het zelfs nog slechter gesteld dan vorig jaar. Toen had VGZ op 27 november 67% van de ziekenhuizen gecontracteerd en Zilveren Kruis 60%.

Deadline al lang bekend

Het stoort de Consumentenbond vooral dat de verzekeraars verzuimen afspraken te maken terwijl de deadline van 12 november jaarlijks terugkeert. De verzekeraars hebben dan ook ruim de tijd gehad om afspraken te maken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en zorgverleners. Maar consumenten sluiten hun zorgverzekering af met zorgverzekeraars, niet met zorgverleners. Daarom spreekt de Consumentenbond de verzekeraars hierop aan.

Fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg

De onduidelijkheid over welke zorgverlener gecontracteerd is, speelt niet alleen bij ziekenhuizen. Ook met andere zorgverleners zijn de afspraken lang niet altijd afgerond. En voor bijvoorbeeld fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg is het voor consumenten ook relevant om te weten met welke zorgverleners de verzekeraar afspraken heeft. Bij dit soort zorg is de kans nog groter dat niet alle zorgverleners gecontracteerd worden en consumenten dus uiteindelijk moeten bijbetalen.

Rookgordijn

De Consumentenbond stelt de late contractering al jaren aan de kaak. In 2017 reageerde koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) door een rookgordijn op te trekken. ZN beschuldigde de Consumentenbond ervan te handelen vanuit commercieel belang. De Consumentenbond ontvangt inderdaad een vergoeding per overstapper, maar pleit er vooral voor dat consumenten checken of ze de voor hen best passende polis hebben. Is dat het geval, dan hoeven zij geen actie te ondernemen, en anders kunnen zij een andere verzekering overwegen. Volledige informatie over welke zorgverleners de verzekeraar gecontracteerd heeft, is essentieel bij die check.

