Consumentenbond bezorgd over faillissementen energieleveranciers

Eind 2018 werd EnergieFlex ook al failliet verklaard. De faillissementen kunnen vervelende gevolgen hebben voor klanten. Die raken daardoor hun te veel betaalde voorschotten en beloofde bonussen kwijt, wat hen honderden euro’s kan kosten. Een garantiefonds, vergelijkbaar met het garantiefonds in de reisbranche, helpt om de schade voor consumenten zoveel mogelijk te beperken.

Tarieven

Naast het verlies van hun voorschotten en bonussen zijn consumenten volledig afhankelijk van de tarieven die de nieuwe leverancier hen biedt. In het geval van EnergieFlex leidde dat tot tientallen klachten over de nieuwe leverancier, Innova. Klagers zeggen geconfronteerd te worden met extra kosten die oplopen tot honderden euro’s.

Rechten

De Consumentenbond wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder (ACM) om te bespreken hoe de rechten van consumenten op de energiemarkt beter beschermd kunnen worden.