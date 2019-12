Consumentenbond pakt naamsmisbruik door energieverkopers aan

Nieuws|Bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen over bedrijven die als tussenpersoon voor energiebedrijven contracten verkopen en daarbij ten onrechte met de naam van de Consumentenbond schermen. De Consumentenbond waarschuwt consumenten hiervoor en treedt hier ferm tegen op.

De genoemde bedrijven bellen consumenten met een aanbod om over te stappen naar een andere energieleverancier. Daarbij wekken de bellers de suggestie dat ze op enige manier samenwerken met de Consumentenbond. Dat is echter nooit het geval. De Consumentenbond krijgt klachten over onder meer MKB Consument Advies, Landelijk Energie Collectief, Gericht Adviesgroep en Nuts Advies Groep. Deze laatste toont op zijn site zelfs een filmpje en het logo van de Consumentenbond..

Schaamteloos

'Schaamteloos', noemt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond het: ‘Deze bedrijven misbruiken willens en wetens onze goede naam en schenden daarmee het vertrouwen dat consumenten in onze vereniging hebben. Zodra mensen onze naam zien denken ze immers ‘dat zit wel goed’, terwijl wij niets met deze partijen te maken hebben. Wij willen onze naam van die sites af en gaan alle publicitaire en juridische middelen inzetten om dat voor elkaar te krijgen.’

Misleidend

Klagers melden ook dat dergelijke tussenpartijen het telefoongesprek beginnen met een verhaal dat consumenten kunnen besparen op hun energierekening. Vervolgens blijkt het om een aanbod tot overstappen te gaan. De bedrijven doen geregeld alsof zij voor de klant op zoek gaan naar de goedkoopste aanbieder, terwijl ze in werkelijkheid vaak maar voor één of twee aanbieders werven. Dat is misleidend.

Verwarring

De Consumentenbond heeft inmiddels verschillende bedrijven op het naamsmisbruik en misleiding aangesproken. Een aantal van hen heeft zijn informatievoorziening inmiddels aangepast. De naam van de tussenpersonen kan echter nog steeds voor verwarring zorgen, bijvoorbeeld bij Consumenten Energiebond, dat op geen enkele wijze aan de Consumentenbond gelieerd is. De Consumentenbond blijft actie voeren om het onterechte gebruik van haar naam te bestrijden en de andere misleidende informatie ook uit te bannen.

