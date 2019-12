Een derde starters krijgt financiële hulp bij koopwoning

De Consumentenbond en online hypotheekadviseur Ikbenfrits bekeken 324 hypotheekdossiers van starters die in het eerste halfjaar van 2019 een hypotheek afsloten via 1 van de 2 organisaties.

Liever schenken dan lenen

Het merendeel van de starters dat hulp krijgt bij aankoop van een woning, ontvangt een flinke schenking.

Geld lenen is minder populair. Iets meer dan een kwart (26%) van de starters krijgt een schenking, gemiddeld €52.0000. 4% krijgt zowel geld (gemiddeld €38.000) als een lening (gemiddeld €42.000). 3% van de starters leent alleen bij familie. Gemiddeld zo’n €50.000.

Huizenkopers die door familie worden bijgestaan, kopen iets duurdere woningen dan mensen die zonder hulp een huis kopen. Met hulp is de aankoopprijs gemiddeld €324.000, zonder hulp €320.000. De starters die een hypotheek afsloten via Ikbenfrits of de Consumentenbond kochten vaak iets duurdere woningen dan het landelijk gemiddelde (€290.000).

In 2019 kunnen ouders tot €102.010 schenken zonder dat de kinderen schenkbelasting hoeven te betalen. In 2020 is dat €103.640. Voorwaarde is wel dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een woning.

Stappenplan voor starters

