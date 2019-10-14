Een derde starters krijgt financiële hulp bij koopwoning

Joyce Donat WoordvoerderGepubliceerd op:14 oktober 2019
De Consumentenbond en online hypotheekadviseur Ikbenfrits bekeken 324 hypotheekdossiers van starters die in het eerste halfjaar van 2019 een hypotheek afsloten via 1 van de 2 organisaties.
Het merendeel van de starters dat hulp krijgt bij aankoop van een woning, ontvangt een flinke schenking.
Geld lenen is minder populair. Iets meer dan een kwart (26%) van de starters krijgt een schenking, gemiddeld €52.0000. 4% krijgt zowel geld (gemiddeld €38.000) als een lening (gemiddeld €42.000). 3% van de starters leent alleen bij familie. Gemiddeld zo’n €50.000.
Huizenkopers die door familie worden bijgestaan, kopen iets duurdere woningen dan mensen die zonder hulp een huis kopen. Met hulp is de aankoopprijs gemiddeld €324.000, zonder hulp €320.000. De starters die een hypotheek afsloten via Ikbenfrits of de Consumentenbond kochten vaak iets duurdere woningen dan het landelijk gemiddelde (€290.000).
In 2019 kunnen ouders tot €102.010 schenken zonder dat de kinderen schenkbelasting hoeven te betalen. In 2020 is dat €103.640. Voorwaarde is wel dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een woning.