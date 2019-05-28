Geadresseerde reclamepost valt slecht

De Consumentenbond vroeg ruim 12.000 consumenten naar hun ervaringen met geadresseerde reclamepost. De Nationale Postcode Loterij verstuurt verreweg de meeste reclame. Maar liefst 79% van de ondervraagden kreeg in het afgelopen half jaar post van dit bedrijf. Goede doelen (77,2%) bezetten de tweede plaats.

Consumenten storen zich onder andere aan de zinloosheid en het milieuonvriendelijke aspect van de post. Verder zorgt het omzeilen van de NEE-NEE-stickers en NEE-JA-stickers door ‘Aan de bewoners van’ op de envelop te zetten voor veel irritatie.

Meer, meer, meer

Uit de enquête blijkt verder dat consumenten zich flink ergeren aan bedrijven die steeds meer willen. Loterijen blijven maar proberen consumenten over te halen (meer) loten te kopen. Van de ondervraagden zegt 91% hier absoluut niet op te zitten wachten. Bijna 85% zegt het vervelend te vinden dat goede doelen steeds meer of gullere giften proberen los te peuteren.

Niet van deze tijd

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, vindt het tijd voor een andere koers: ‘De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. Consumenten zijn niet gediend van die enorme stroom aan geadresseerde reclamepost. Dat signaal kunnen en mogen bedrijven niet negeren. Dus stop met het omzeilen van de stickers op de brievenbus en zoek een klant- en milieuvriendelijker alternatief‘.

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