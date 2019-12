Gratis EHBO-snelcursus bij overstappen zorgverzekering

Nieuws|Consumenten die via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond een nieuwe zorgverzekering afsluiten, krijgen gratis een Rode Kruis online EHBO-snelcursus. De snelcursus voor het verlenen van eerste hulp is speciaal samengesteld voor de Consumentenbond.

Met de snelcursus van het Rode Kruis leren consumenten de grondbeginselen van EHBO: het in veiligheid brengen van een slachtoffer, het beoordelen van de toestand, het alarmeren van de hulpdiensten en het verlenen van eerste hulp bij enkele veelvoorkomende ongevallen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn erg blij met de samenwerking met het Rode Kruis. Wij willen dingen makkelijker maken voor consumenten en deze snelcursus past daar goed bij. En het is natuurlijk prachtig dat we hiermee aan kunnen sluiten bij de missie van het Rode Kruis: het helpen van mensen.’

Consumenten kunnen kiezen uit een reguliere snelcursus of een variant toegespitst op het verlenen van eerste hulp aan baby’s en kinderen. De cursussen worden afgesloten met een officieel bewijs van deelname van het Rode Kruis.

Stijgende premie

De Consumentenbond moedigt consumenten aan om te checken of hun huidige polis nog aansluit bij hun wensen. Veranderingen in gezinssamenstelling, verwachte zorgkosten of aanpassingen in de contracten tussen verzekeraar en zorgverleners, kunnen redenen zijn om te kiezen voor een andere polis of aanbieder. Consumenten kunnen hun persoonlijke situatie en zorgwensen invullen in de Zorgvergelijker en krijgen dan onafhankelijk advies.

Daarnaast is de collectiviteitskorting op de basisverzekering teruggebracht van maximaal 10% naar 5%, waardoor de premie voor veel consumenten zal stijgen. Ook dat kan een reden zijn om over te stappen naar een andere, goedkopere zorgverkering.

