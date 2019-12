Nieuw kwaliteitskeurmerk voor opgeknapte iPhones

Nieuws|De brancheorganisatie Techniek Nederland heeft een keurmerk geïntroduceerd voor bedrijven die refurbished iPhones verkopen. De Consumentenbond, die eerder kritisch was over de kwaliteit van refurbished toestellen, is blij met dit initiatief.

De Consumentenbond concludeerde in 2018 na een steekproef dat het kopen van een refurbished iPhone een flinke gok is. De toestellen waren duur en presteerden lang niet altijd even goed. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond, is dan ook positief: ‘Het is goed om te zien dat de branche onze kritiek serieus neemt en de handschoen oppakt. Natuurlijk blijven wij de aanbieders scherp in de gaten houden om te zien of het keurmerk het beoogde effect heeft.’

50 punten

Het keurmerk, dat voorlopig alleen voor iPhones geldt, garandeert dat de toestellen op meer dan 50 punten zijn gecontroleerd. Onder andere de accu en het scherm worden standaard nagekeken en eventueel vernieuwd. Verder moeten het besturingssysteem, de touchfuncties, de cameralens, de microfoon en de werking van de connecties (wifi en bluetooth) zijn nagekeken. Forza Refurbished, Leapp en Renewd hebben het keurmerk al gekregen.

Lees ook: