Nieuwe test helpt consumenten groenere auto’s te kiezen

Het Green NCAP programma, waarin Europese consumentenorganisaties, automobielclubs, overheden en universiteiten samenwerken, beoordeelt auto’s op verbruik en uitstoot. Door auto’s op een realistische manier te testen wil Green NCAP consumenten informeren én fabrikanten stimuleren om auto’s zuiniger en milieuvriendelijker te maken.

Kiezen

Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘De auto-industrie misleidde consumenten jarenlang met veel te optimistische verbruikscijfers. Het Volkswagenschandaal maakte daarnaast duidelijk dat uitlaatgassen op de weg veel vervuilender kunnen zijn dan in het lab. Green NCAP geeft met een sterrenbeoordeling aan hoe goed een auto scoort op de groene meetlat. Met deze onafhankelijke informatie kunnen consumenten een weloverwogen keuze maken als zij een nieuwe auto kopen.

Elektrisch scoort het best

In de eerste ronde vergeleek Green NCAP 12 auto’s. De Hyundai Ioniq en de BMW i3, beide elektrische auto’s, kwamen als beste uit de test en kregen allebei de maximale score van 5 sterren. De Volkswagen Golf 1.6TDI, de Fiat Panda 0,9L en de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, allen auto’s die niet aan de meest recente normen voldoen, scoorden het slechtst en kregen 0 sterren.

Volledige levenscyclus

Vooralsnog kijkt Green NCAP alleen nog naar de prestaties tijdens het rijden. In de toekomst zal ook de milieubelasting bij de productie van elektriciteit in het programma meewegen en uiteindelijk wordt het energieverbruik tijdens de hele levenscyclus van de auto meegenomen.

