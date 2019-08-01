Consumentenbond sleept Philips voor rechter om beeldbuiskartel

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Philips en een aantal andere beeldbuisfabrikanten hebben zich jarenlang verrijkt over de rug van consumenten, die zo’n 10% teveel betaalden voor hun televisies en computermonitors. We hebben geprobeerd om met Philips tot een snelle oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Maar linksom of rechtsom, dat geld moet terug naar de consument. Daarom stappen we nu naar de rechter’.

Volledig aansprakelijk

De Consumentenbond vraagt de rechter vast te stellen dat Philips aansprakelijk is voor de volledige schade die door het kartel is veroorzaakt. Direct schadevergoeding eisen voor alle gedupeerden in één keer kan in dit geval niet. Er is weliswaar onlangs een wet aangenomen die dit wel mogelijk maakt, maar die is niet van toepassing op zaken die zich voor het indienen van de betreffende wet hebben voorgedaan.

Beeldbuiskartel

Philips maakte tussen 1996 en 2006 prijsafspraken met andere beeldbuisfabrikanten, zoals Samsung, LG en Panasonic. Als gevolg hiervan betaalden consumenten jarenlang teveel voor hun televisies en computermonitoren. Voor zijn aandeel in het beeldbuiskartel moest Philips in totaal €509 miljoen aan boetes betalen.

Aanmelden kan nog

Consumenten die voor compensatie in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden via de website van Consumentenbond Claimservice.

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