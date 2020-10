Beste auto's komen uit Azië

Nieuws|De meest betrouwbare auto's komen nog steeds uit Azië. Dat blijkt uit het jaarlijkse mankementenonderzoek van de Consumentenbond. Mini is het enige Europese automerk in de top 10.

De Consumentenbond vroeg aan 8000 autorijders hoe vaak zij in de periode juni 2019 - juni 2020 met pech langs de weg stonden. Of bij minder accute problemen naar de garage moesten met hun auto. 74% meldt geen problemen te hebben gehad. 26% moest 1 of meerdere keren naar de garage.

Net als in alle voorgaande 20 jaar, staan in de top 10 vooral automerken uit Korea en Japan. Koploper is Lexus (8,8). De gelukkige bezitters van dit luxe merk van Toyota melden zelden tot nooit problemen. De enige niet-Aziaat, de Duitse Mini deelt een vierde plek met Mitsubishi. Beiden merken krijgen een 8.

Tesla valt tegen

Nieuw in de lijst is Tesla. Helaas scoren de elektrische auto's van Tesla samen slechts een 6,3. Hiermee eindigt het merk op plaats 22.

Vooral over Model S zijn er klachten. Tesla voert vaak 's nachts updates uit via wifi-verbinding. Maar gefrustreerde eigenaren melden dat de softwareproblemen door de update alleen maar erger zijn geworden in plaats van opgelost. Overigens doen niet alle Tesla's het slecht. De relatief nieuwe Model 3 doet het wel goed.

Opvallende stijgers

Een aantal auto's dat vorig jaar slecht scoorde, doen het nu juist beter. Zo klimt Fiat op van plek 20 (6,1) naar plek 14 (6,7). Vooral de stadsauto Fiat 500 scoort relatief goed.

Ook Seat doet het beter. In 2019 was het merk hekkensluiter met een 5,2. Nu staat het met een 6,6 op plaats 15. De stijging is vooral te danken aan de betrouwbare Ibiza.

De laagste cijfers gaan dit jaar naar de Franse merken Citroën (6,2) en Peugeot (6,1). Helemaal onderaan eindigt het Italiaanse Alfa Romeo (5,7).

Lees het hele onderzoek naar automankementen.