Consumentenbond: campingbedje Mona levensgevaarlijk

Het campingbedje Mona faalt op meerdere punten, maar vooral als ouders het bedje gebruiken als co-sleeper in combinatie met de bodemverhoger. Het bedje staat dan tegen het bed van de ouders. Wanneer de moeder wil voeden kan het bedje aan één kant open zodat het kind op dezelfde hoogte ligt. Maar het campingbedje sluit niet goed aan op het ouderlijk bed, waardoor het kindje tussen het bed van de ouders en het campingbedje terecht kan komen. Bovendien staat het bedje niet stevig en kan wegglijden. Tot slot voldoet de afstand van de matras tot aan de bovenkant van de wand, wanneer deze in de laagste positie staat, niet aan de daarvoor geldende norm.

Verstikkingsgevaar

Ook kunnen de framestokken de stof van de bodemverhoger doorboren, waardoor deze inzakt. Hierdoor loopt het kind kans om te stikken. Daarnaast zit de bodemverhoger alleen met ritsen vast, wat ook onveilig is. Als laatste zijn de veiligheidswaarschuwingen die de fabrikant meelevert met het bedje onvoldoende en onduidelijk.

De Consumentenbond heeft alle bevindingen gemeld bij de NVWA.

De Consumentenbond test het hele jaar door campingbedjes. Dit keer zijn er 37 typen van 20 merken getest.

