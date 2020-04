Consumentenbond en Natuur & Milieu starten Zekergroen Energiecollectief

Van alle stroom die in Nederland wordt geproduceerd, stagneert het aandeel duurzaam opgewekte stroom. Dat blijkt uit nieuwe jaarcijfers over de stroommarkt. In 2019 kwam uit de helft van de stopcontacten groene stroom, in 2018 ook. De jaren daarvoor groeide het aandeel langzaam. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘In dit tempo duurt het tot na 2050 tot de geleverde stroom in Nederland 100% groen is. Dat is zonde. Uit onderzoek onder onze achterban blijkt namelijk dat consumenten vergroening van het energieaanbod belangrijk vinden.’

De allergroenste

Alleen de allergroenste energieleveranciers mogen een aanbod doen voor het Zekergroen Energiecollectief. Dat zijn bedrijven die minimaal een 8,5 scoorden in de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en WISE. Zij leveren aantoonbaar 100% schone, in Nederland opgewekte, energie en investeren in nieuwe duurzame opwekcapaciteit, zoals windmolens, die de energietransitie bevorderen. De Consumentenbond en Natuur & Milieu selecteren de energieleveranciers op groenheid en dan op basis van prijs. Als veel huishoudens het aanbod accepteren, kunnen de leveranciers (nog) meer investeren in nieuwe zonne- of windmolenparken. Zo versnelt het collectief de omslag naar 100% duurzame energie.

Extra voordelig

De extreem lage energieprijzen maken overstappen naar een andere leverancier op dit moment extra interessant. Molenaar: ’Consumenten kunnen honderden euro’s per jaar besparen door over te stappen. Met het Zekergroen Energiecollectief ben je bovendien 3 jaar lang verzekerd van een voordelig tarief.’ Dorien Ackerman, directeur campagnes van Natuur & Milieu vult aan: ‘Met het collectief maken we voor een grote groep consumenten de keuze voor een groene en voordelige leverancier heel gemakkelijk. Tegelijkertijd levert het een bijdrage aan een snellere energietransitie. Zo maken we Nederland samen groener’.

48 miljoen kilometer autorijden

Overstappen van een leverancier die grijze energie levert naar een leverancier die duurzame energie biedt, heeft direct impact op het milieu. Als bijvoorbeeld 5000 consumenten van een grijs contract overstappen naar het Zekergroen Energiecollectief, bespaart dit bijna 10 miljoen kilo CO2. Dat staat gelijk aan ruim 48 miljoen kilometer rijden in een middelgrote benzineauto.

Lees ook: