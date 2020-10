Fruit en groente goedkoopst bij Lidl

Nieuws|Lidl is gemiddeld 16% goedkoper voor groente en fruit dan andere supermarkten. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond onder 15 supermarktketens. Spar is de duurste supermarkt voor groente en fruit. De prijzen liggen hier 18% boven het gemiddelde.

Aldi is na Lidl de goedkoopste voor groente en fruit. Hier betalen consumenten 12% minder dan gemiddeld. Opmerkelijk is dat Aldi voor groente en fruit wel iets duurder is dan Lidl. Dit terwijl de discounters met hun huismerken al jaren op hetzelfde prijsniveau zitten.

Ook opvallend is dat Jumbo en Picnic voor A-merken vaak goedkoop zijn. Voor groente en fruit zijn beide supermarkten juist iets duurder dan gemiddeld. Bij Plus geldt het tegenovergestelde. Voor A-merken zijn ze duurder dan gemiddeld, voor groente en fruit goedkoper.

Biologisch

Wat betreft het aanbod van biologische groente en fruit bungelen de discounters onderaan. Aldi verkoopt slechts 5 biologische varianten, Lidl 11. Albert Heijn heeft de ruimste keuze aan biologische groente en fruit (51 artikelen), gevolgd door Jumbo (45) en Plus (35).

Ruim 100 artikelen

De Consumentenbond vergeleek de prijzen van 112 verse groente- en fruitartikelen. Het ging daarbij om onbewerkte en bewerkte producten, zoals voorgesneden sla. Diepvriesproducten en groente in blik werden niet meegenomen in de vergelijking. De prijzen zijn het gemiddelde van 5 peilingen in juli.

