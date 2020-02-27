Kamer via hotel vaak goedkoper dan via boekingssite

De Consumentenbond vergeleek van 30 hotels in Amsterdam, Groningen, Berlijn en Parijs de prijs op boekingssites en op de hotelsite. Veertien keer was de standaard tweepersoonskamer bij het hotel zelf het goedkoopst. Expedia.nl bood 8 keer de goedkoopste kamer, Booking.com en Hotels.com elk 7 keer. Meestal was het prijsverschil maar een paar euro, maar soms liep het verschil op tot tientallen euro’s. Zo bood een hotel in Amsterdam een kamer aan voor €178 per nacht, terwijl die op Booking.com €217 kostte. Een prijsverschil van bijna €40.

Verkooptrucs

Boekingssites geven hun bezoekers een gevoel van schaarste door meldingen te plaatsen als ‘nog maar 1 kamer op deze site’. Vaak zijn er wel meer kamers beschikbaar, net even anders of met andere (annulerings)voorwaarden. Soms is er inderdaad nog maar 1 kamer, maar plaatst het hotel de volgende dag weer nieuwe kamers op de boekingssite.

Europese Commissie

Ook doorgestreepte prijzen en speciale aanbiedingen moeten consumenten verleiden om te boeken. Maar hoe kortingen precies tot stand komen, is vaak onduidelijk. De Europese Commissie is hierover in gesprek met Expedia.nl en Hotels.com. Booking.com heeft al toegezegd uiterlijk half juni de informatie over prijzen en beschikbaarheid duidelijker op zijn website te zetten.

Lees het volledige onderzoek (pdf, alleen voor leden) uit de Consumentengids van maart 2020.

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