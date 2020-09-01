Minister wil mogelijkheid vliegticketgarantiefonds onderzoeken

De organisaties hebben tijdens het telefonisch overleg nogmaals uitleg gegeven over de forse gevolgen voor consumenten als luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. In de afgelopen 3,5 jaar zijn alleen al in Europa meer dan 20 vliegmaatschappijen failliet gegaan. Consumenten lijden hierdoor miljoenen euro’s schade. Dat is doordat zij hun ticketgeld kwijt raken en - als zij al op hun bestemming zijn - vaak tegen hoge kosten een terugvlucht moeten boeken.

Update 19 november 2020

D66 gaat een Initiatiefwet indienen om te komen tot een vliegticketgarantiefonds. ANWB, Consumentenbond, SGR en ANVR hebben hierover de afgelopen tijd met diverse politieke partijen gesproken en zijn blij dit nu wordt opgepakt. Het doel van het vliegticketgarantiefonds is om consumenten beter te beschermen tegen faillissementen in de luchtvaartsector.

Deens voorbeeld

De coalitie ‘vliegticketgarantiefonds’ heeft naar Deens voorbeeld een voorstel ontwikkeld. Daarbij betalen betalen reizigers een klein bedrag van bijvoorbeeld € 0,25 bovenop de vliegticketprijs ten gunste van het garantiefonds. Uit dit fonds kunnen klanten bij een faillissement van een luchtvaartmaatschappij worden betaald en gerepatrieerd.

De minister gaf tijdens het overleg aan dit in gezamenlijkheid verder te willen bekijken. Haar voorkeur gaat uit naar een Europese aanpak, maar dat hoeft een specifiek Nederlandse oplossing niet in de weg te staan. Van Nieuwenhuizen heeft de partijen gevraagd om met een nadere uitwerking van het voorstel te komen.

Met vertrouwen boeken

De coalitie is blij dat de minister nu toch interesse heeft om de mogelijkheid van een garantiefonds te onderzoeken. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond: ‘Een garantiefonds kan ervoor zorgen dat consumenten ook in deze onzekere tijd met vertrouwen een vliegreis kunnen boeken, zonder het risico te lopen hun geld kwijt te raken.’

Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB vult aan: ‘We hebben 4,8 miljoen leden en voor hen is het heel belangrijk dat dit nu een keer geregeld wordt.’

SGR Luchtvaartfonds

Walter Schut, adjunct-directeur ANVR, benadrukt dat ook de reisbranche voordeel heeft bij een garantiefonds: ‘Onze reizigers, maar ook onze ANVR-leden lopen regelmatig tegen het faillissementsprobleem van airlines aan. Wij zijn enthousiast dat we nu samen met het ministerie dit verder kunnen uitwerken.’

Erik Jan Reuver, directeur SGR: ‘We werken hier heel graag aan mee. Net als in Denemarken kunnen wij een SGR Luchtvaartfonds opzetten en de uitvoering verzorgen en zo de consument nog beter beschermen. ‘

De coalitie ‘vliegticketgarantiefonds’ spreekt in oktober verder met de minister.

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