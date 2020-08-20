Nutri-Score ontmaskert ongezonde fruitdrankjes voor kinderen

Fruitdrankjes die erg op elkaar lijken, kunnen toch een heel andere voedingswaarde hebben. Zo bestaat de ‘Drinky orange’ van Albert Heijn vooral uit water en toegevoegde suiker. Slechts 20% is sinaasappelsap. Dit pakje krijgt score E. De ‘Juicy orange’ van Albert Heijn is 100% sinaasappelsap en verdient een C. Hetzelfde geldt voor Jumbo sinaasappeldrink (E) en Jumbo sinaasappelsap (C).

En ook bij de fruitdranken van Wicky laat Nutri-Score direct zien welke variant de gezondste samenstelling heeft. De Wicky Zonder suiker fruit scoort een B (0,2% fruit, geen toegevoegd suiker). De Wicky Water met tropisch fruit krijgt een C (7% fruit, suiker uit de vruchten, geen toegevoegd suiker). De Wicky Original fruit scoort een D (10% fruit, suiker uit de vruchten en toegevoegd suiker).

Nutri-Score geeft totaaloordeel

Nutri-Score geeft met een groene A tot en met een rode E informatie over de voedingswaarde van een product. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid suiker, zout, vet, eiwitten, vezels, calorieën, fruit, groente, noten en peulvruchten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Nutri-Score geeft in één oogopslag een totaaloordeel op de voorkant van de verpakking en helpt zo om een gezondere keuze te maken. Daarom willen wij dit voedselkeuzelogo verplicht op alle voedingsmiddelen.’

Weinig fruit

In veel drankjes zit, ondanks de naam, maar weinig fruit. Zo bevat twee derde van de drankjes maximaal 20% fruit. Dit heeft gevolgen voor de smaak. Fabrikanten compenseren dit in veel gevallen door aroma’s en zoetstoffen toe te voegen.

Water

Van de 30 onderzochte dranken krijgt iets minder dan de helft een redelijke score (soms een B, meestal een C). Aan deze drankjes is geen suiker toegevoegd. Een A is gereserveerd voor puur water. Dit is de ideale dorstlesser voor kinderen omdat het niet zoet is en geen calorieën bevat.