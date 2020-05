Slechts 1 onvoldoende in autostoeltjestest Consumentenbond

Halve eeuw testen

De Consumentenbond test al 50 jaar autostoeltjes. In die periode hebben de zitjes een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat is mede te danken aan de invloed die de testen hebben op ontwerp en regelgeving.

Nog steeds komen er vernieuwingen op de markt die de stoeltjes veiliger en gebruiksvriendelijker maken. Zo scoort het nieuwe stoeltje Maxi-Cosi Coral bijzonder goed (8,1). Dit zitje valt op door het uitneembare dragertje waarin een baby makkelijk van en naar de auto te dragen is.

Opvouwbare stoeltjes

Ook nieuw in de test zijn de opvouwbare stoeltjes voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze constructie is makkelijk voor consumenten die een auto delen of gezinnen met meerdere auto’s. De Chicco Fold & Go i-Size doet het redelijk zowel in de botsproeven als in het gebruik. De Hifold Fit and Fold Booster laat zich compacter samenvouwen, maar de bescherming blijft wat achter bij botsingen van opzij.

De Consumentenbond testte in totaal 23 nieuwe autostoeltjes op veiligheid, gebruiksgemak en comfort.

