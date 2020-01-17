Teleurstelling over uitspraak boeterente Delta Lloyd

De rechtbank sluit niet uit dat woningeigenaren in individuele gevallen een te hoge boeterente hebben betaald, maar vindt de algemene voorwaarden van Delta Lloyd / NN op zich niet onredelijk. VEH en de Consumentenbond bestuderen het vonnis en de mogelijkheid voor een hoger beroep.

Boeteberekening niet eerlijk

Consumenten die hun hypotheek tussentijds oversluiten naar een lagere hypotheekrente, betalen een boeterente om het financiële nadeel van hun bank te compenseren. Maar uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2017 bleek dat niet alle boetes eerlijk en transparant werden berekend. De toezichthouder kwam daarop met een leidraad waarin staat hoe geldverstrekkers vanaf 14 juli 2016 de maximale boeterente moeten berekenen. Klanten die hun hypotheek na deze datum hebben overgesloten worden gecompenseerd, als na herberekening volgens deze richtlijn blijkt dat ze teveel boeterente hebben betaald.

VEH en de Consumentenbond willen dat consumenten die vóór 14 juli 2016 een te hoge boeterente hebben betaald ook worden gecompenseerd. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017 bleek dat onder andere Delta Lloyd voor die datum een zeer ongunstige rekenmethode hanteerde.

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