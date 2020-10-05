Tv-serie Green Make Over van start

Jansen: ‘Mensen melden zich bij mij, omdat ze thuis in een regelrechte energiefuik zijn beland. Door het Coronavirus zitten ze veel meer thuis waardoor ze veel meer energie verbruiken en ook meer het ongemak van tocht, vocht of hitte ervaren. Ze lopen leeg op hun energieverbruik en weten niet wat ze daaraan kunnen doen. Bij hitte bijvoorbeeld is hun eerste reflex om geld uit te geven aan een airco, maar daardoor stijgt het energieverbruik helemaal. Er zijn veel energiezuinigere oplossingen. Ik zie het als mijn missie om deze mensen te helpen.’

Ambitie Consumentenbond

Ook de Consumentenbond geeft in het programma tal van praktische tips. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Green Make Over sluit naadloos aan bij onze ambitie om mensen te helpen om geld te besparen. En tegelijkertijd gezond en prettig te leven op een manier die goed is voor mens, dier en milieu. Het is voor consumenten niet altijd eenvoudig om duurzame keuzes te maken.

Wij helpen bij vragen als: Hoe financier ik duurzame aanpassingen aan mijn huis? En: Bij welke energieleverancier zit ik groen en goedkoop? Of: Hoe kan ik duurzaam boodschappen doen? Maar we geven ze ook pasklare tools waarmee ze bijvoorbeeld makkelijk kunnen overstappen naar een echt duurzame energieleverancier. Of waarmee ze een simpele dakcheck kunnen uitvoeren om te kijken of zonnepanelen een optie voor hen zijn.‘

Autobandenspanningscheck

Het Green Make Over-team deelt samen met de gemeente praktische tips en tools uit bij bouwmarkten en winkelcentra. De Consumentenbond biedt daar gratis bandenspanningschecks aan. Een band op goede spanning bespaart al gauw 2% tot 5% aan brandstofverbruik. Ook zorgt een goede bandenspanning voor een langere levensduur van de band en meer veiligheid.

Kijk op www.greenmakeover.nl voor de exacte locaties en data.

Aanmelden voor tips

Consumenten kunnen de tips ook wekelijks via WhatsApp ontvangen. Stuur het woord ‘AANMELDEN’ naar het Green Make Over nummer: +31 614731695. Afmelden kan ook makkelijk met het woord ‘AFMELDEN’ .