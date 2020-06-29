Veel suiker en zout in kant-en-klare satésaus

De Consumentenbond bekeek de voedingswaarde van de satésauzen en checkte hoeveel pinda’s, calorieën, suiker, vet en zout er in de verschillende bakjes, potjes en zakjes zit. De Verstegen Kant & klare Satésaus natriumarm komt er als beste uit. Deze saus bevat maar een klein beetje zout (0,2 gram per 100 gram) en heel weinig suiker (1,9 gram per 100 gram). In de Calvé Pindasaus Kant & Klaar Mild zit het meeste suiker: 27 gram per 100 gram, dat zijn bijna 7 suikerklontjes.

Weinig verbetering

In 10 jaar tijd hebben fabrikanten teleurstellend weinig gedaan om hun producten minder zout te maken. Gemiddeld zit er in de producten 1,3 gram zout per 100 gram, net zo veel als in een eerdere test van de Consumentenbond in 2010. Bijna een kwart van de sauzen bevat 1,7 gram tot 2 gram zout (per 100 gram).

Gezond vet

De Flower Brand Kant en klare Pinda Saté saus eindigt onderaan. Deze saus bevat veel zout en suiker en krijgt bovendien als enige een onvoldoende voor vet, omdat er veel verzadigd vet in zit. De andere sauzen bevatten naar verhouding meer gezonde onverzadigde vetten.