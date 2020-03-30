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Weer 3 onveilige traphekjes

Nieuws
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Bij een test van traphekjes van de Consumentenbond krijgen weer 3 modellen het predicaat Afrader. De Babydan Avantgarde en de Europe Baby Elba traphekje wit doorstonden een botsing met een gewicht van 10 kilo niet. En van de Hauck autoclose ’n Stop werkte de automatische sluiting niet goed.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:30 maart 2020

Traphekje nieuws 2020

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is zorgelijk dat juist een product dat ouders aanschaffen om hun kinderen te beschermen, niet de veiligheid biedt die ze mogen verwachten. Fabrikanten moeten betere kwaliteitscontroles uitvoeren.’ De Consumentenbond kocht de 3 traphekjes in reguliere winkels en testte ze volgens de Europese veiligheidsnorm 1930:2011. De Consumentenbond is in gesprek met de fabrikanten over de uitslag.

Zwarte lijst

De Consumentenbond heeft zijn testresultaten gedeeld met de toezichthouder NVWA. Ook in eerdere onderzoeken stuitte de Consumentenbond regelmatig op onveilige traphekjes. Die zijn nieuw niet meer te koop, maar nog wel tweedehands te krijgen of in gebruik bij consumenten thuis. De Consumentenbond heeft daarom een zwarte lijst met onveilige traphekjes.

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