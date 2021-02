AliExpress past voorwaarden aan na ingrijpen ACM

In de voorwaarden van AliExpress staat nu dat kopers in hun eigen land naar de rechter mogen stappen als ze een geschil hebben met de leverancier. Eerder moesten ze zich volgens AliExpress tot een arbitrage-instituut in Hong Kong moet wenden.

Verder kunnen klanten een product nu binnen 14 dagen terugsturen zonder opgaaf van reden. En AliExpress geeft nu duidelijker over de wettelijke garantietermijn van minimaal 2 jaar die in de EU geldt.

Blij

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met het behaalde resultaat. ‘Als Alibaba op de Europese markt wil handelen, moet het de hier geldende regels respecteren. Die regels zijn er om consumenten te beschermen als er iets misgaat tijdens of na een aankoop en die zijn niet onderhandelbaar. Het is dan ook goed dat de ACM heeft ingegrepen.’

Behalve de Consumentenbond hadden ook consumentenorganisaties in België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal en Spanje hun nationale toezichthouders gevraagd om in te grijpen.

300 miljoen

Via AliExpress verkopen (vooral Chinese) leveranciers hun producten aan consumenten buiten China. De site is beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Portugees. Daarmee heeft het platform een potentieel bereik van 300 miljoen mensen.