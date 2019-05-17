Consumentenorganisaties vragen om actie tegen AliExpress

In de voorwaarden van AliExpress (dochteronderneming Alibaba) staat onder andere dat een koper zich tot een arbitrage-instituut in Hong Kong moet wenden, als hij een probleem heeft met een leverancier en ze er samen niet uitkomen. Maar volgens Europese wetgeving hebben consumenten het recht om in eigen land naar de rechter te stappen.

Ook staat het Chinese platform niet toe dat klanten een product binnen 14 dagen terugsturen zonder opgaaf van reden. Ook dit is in strijd met Europese regels. Tot slot verstrekt AliExpress ten onrechte geen duidelijke informatie over de wettelijke garantietermijn van minimaal 2 jaar die in de EU geldt.

Niet onderhandelbaar

De Consumentenbond heeft de zaak aangekaart bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Als Alibaba op de Europese markt wil handelen, moet het de hier geldende regels respecteren. Dat is niet onderhandelbaar. De regels zijn er om consumenten te beschermen als er iets misgaat tijdens of na een aankoop. We vragen de ACM dringend om naar de kwestie te kijken, en samen met andere Europese toezichthouders actie te ondernemen.’

Juridische stappen

Eerder dit jaar diende de Luxemburgse consumentenorganisatie ULC al een klacht in bij de autoriteiten over de handelwijze van AliExpress. Ook consumentenorganisaties in België (Test Aankoop), Frankrijk (UFC-Que Choisir), Portugal (DECO), Spanje (OCU) en Italië (Altroconsumo) vragen hun nationale toezichthouders nu om in te grijpen. De Duitse Verbraucherzentrale Bundesverband overweegt juridische stappen. De Europese koepelorganisatie BEUC coördineert de actie.

300 miljoen

Via AliExpress verkopen (vooral Chinese) leveranciers hun producten aan consumenten buiten China. De site is beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Portugees. Daarmee heeft het platform een potentieel bereik van 300 miljoen mensen.

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