Consumentenbond roept VW op te stoppen met juridische vertragingstaktiek

'Een fantastische uitspraak', reageert Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. 'Opnieuw krijgt Volkswagen van een rechter te horen dat ze consumenten aan wie ze een gemanipuleerde auto verkochten, moet compenseren. Een opsteker voor alle getroffen auto-eigenaren. Helaas heeft Volkswagen aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. Een bekende vertragingstaktiek van de autofabrikant, waar nu maar eens een eind aan moet komen.'

Op de blaren zitten

Het is de Consumentenbond een doorn in het oog. Volkswagen (VW) vertraagt iedere rechtszaak die tegen het bedrijf wordt aangespannen. Door in beroep te gaan, door extra vragen te stellen of andere juridische trucs. Behalve in Nederland, lopen er ook in België, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland stroperige procedures tegen VW om compensatie in de sjoemeldieselaffaire. In Duitsland, Spanje en Italië werd VW al veroordeeld tot het betalen van compensatie aan (voormalige) dieselrijders. Maar ook in Spanje en Italië ging VW in beroep.

‘Schandalig’, vindt Molenaar: ‘Al die uitspraken zijn klip en klaar: VW heeft de kluit belazerd en moet op de blaren zitten. In Nederland betekent dat dat VW nu snel aan de onderhandelingstafel moet aanschuiven om te praten over een concreet schadebedrag.’

Procedures Consumentenbond

De Consumentenbond voert samen met de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting 4 individuele proefprocedures tegen VW. Daarnaast is het betrokken bij de beroepszaak die VW aantekende tegen de boete van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM legde VW, na een handhavingsverzoek van de Consumentenbond, een boete op van €450.000 wegens Oneerlijke Handelspraktijken. Ook in die zaken trekt VW alles uit de kast om te vertragen.

Lager compensatiebedrag

VW heeft baat bij vertraging. Door beslissingen van (hogere) rechtbanken zo lang mogelijk uit te stellen hoopt het bedrijf het waardeverlies van de betrokken sjoemelauto's te maximaliseren. Hoe ouder de auto, hoe minder waard, hoe lager het compensatiebedrag.

Buiten Europa heeft VW al voor miljarden geschikt met gedupeerden.