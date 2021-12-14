Consumentenbond zegt samenwerking Stichting Reclame Code op

Eerder schortte de Consumentenbond de samenwerking met de Stichting al op vanwege de onwil van de sector om de code aan te passen. Volgens de Consumentenbond biedt de code te weinig bescherming aan kwetsbare groepen en tegen kansspelverslaving.

Zinloos

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De Stichting kende onze bezwaren, maar koos er desondanks voor akkoord te gaan met de code. Blijkbaar weegt het commerciële belang van de gokbranche zwaarder dan het welzijn van consumenten. Voor de Consumentenbond is dit de druppel, nadat we bij eerdere codes, zoals de reclamecode voor voedingsmiddelen en de code voor telemarketing, al tegen dezelfde problemen aanliepen. De balans is weg. En daarmee is samenwerking zinloos. Dat is de pijnlijke conclusie die je moet trekken.’

De Consumentenbond blijft zich onder andere via de toezichthouder en via de politiek onverminderd inzetten voor betere bescherming van kwetsbare groepen tegen schadelijke vormen van reclames voor online gokken.