Dagaanbiedingensites meestal niet voordeliger

Onderzoekers van de Consumentenbond vroegen 1800 panelleden naar hun ervaringen met aanbiedingensites. Ook vergeleken ze de prijzen van 100 aanbiedingen op 10 populaire sites met de prijzen bij andere webwinkels.

In 62 gevallen bleek de aanbieding helemaal geen koopje en was de prijs gelijk of zelfs hoger dan bij andere webwinkels. Bij 7 van de 10 sites ging het om meer dan de helft van hun aanbiedingen.

Geen koopje

Zo biedt Koopjedeal een 10-pack Oral B Cross Action opzetborstels aan voor €41, inclusief verzendkosten. Maar diezelfde opzetborstels zijn bij Bol.com te koop voor €28. En bij 1dagactie kost een Walra hamamdoek €25. Bij Bol.com slechts €16. En de hamamdoek bleek geen uitzondering, want niet één van de 10 onderzochte aanbiedingen van 1dagactie bleek een echt koopje.

Misleidend

De naam suggereert dat dagaanbiedingen maar één dag geldig zijn. Een idee dat wordt versterkt door de uitingen op de websites zoals ‘alléén vandaag’, ‘wees er snel bij’, ‘niet te lang twijfelen’ en ‘op is op’. Dat zorgt, in combinatie met een aftellende klok, voor tijdsdruk.

Bijna een kwart (22%) van het panel laat zich daardoor sneller overhalen om iets te bestellen. Ten onrechte, want veel aanbiedingen bleken na een week bij 7 van de 10 sites nog steeds te gelden. Ook werden de producten in sommige gevallen later nog een keer aangeboden voor dezelfde prijs.

Tevreden

De onderzoekers vroegen ook 1800 panelleden naar hun ervaringen. Koopjedeal, OneDayOnly en iBood worden het meest gebruikt.

Hoewel de gebruikers over het algemeen redelijk tevreden zijn over de sites, zijn ze ook kritisch. Zo vinden ze het assortiment tegenvallen en vinden ze de webwinkels soms traag. Ook klopt de beschrijving van de producten niet altijd en zijn er klachten over de kwaliteit. Verder vallen de verzendkosten nogal eens tegen. Die kunnen oplopen tot wel €9,95. Bovendien moeten consumenten bij sommige sites die kosten per aanbieding apart betalen, waardoor het voordeel ten opzichte van andere winkels nog kleiner wordt.