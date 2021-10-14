Grote verschillen in gezondheid bij plantaardige ‘kazen’

De Consumentenbond beoordeelde de gezondheid van 39 plantaardige varianten van blauwschimmelkaas, brie/camembert, cheddar, feta, verse geitenkaas, Goudse kaas, mozzarella, Parmezaanse kaas en zuivelspread. De testoordelen, gebaseerd op de hoeveelheid verzadigd vet, zout en eiwit, liepen uiteen van een 2,2 tot een 7,3. Bovenaan eindigden Mondarella, Charly’s all is fair Naturel en Soyananda Veganella naturel. Hekkensluiter is Verdino White block greek-style, een alternatief voor feta. Hierin zit 26g verzadigd vet per 100g, in reguliere feta 12g.

Goed voor mens, dier en milieu

Veel reguliere (dierlijke) kazen bevatten te veel verzadigd vet en/of zout. De plantaardige varianten op basis van amandelen, cashew- en/of macadamianoten zijn matiger in verzadigd vet en daarom een gezond alternatief voor reguliere (dierlijke) kaas. Plantaardige producten zijn diervriendelijker en zijn over het algemeen minder belastend voor het milieu dan dierlijke.