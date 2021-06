Grote verschillen in supermarkthummus

Nieuws|Er zitten grote verschillen qua gezondheid tussen hummusvarianten in de supermarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. 37% van de hummus krijgt Nutri-Score A, de rest Nutri-Score B (42%) of C (21%).

Om te bepalen hoe gezond supermarkthummus is, bekeek de Consumentenbond de samenstelling van 78 varianten. Daarbij werd naturel hummus meegenomen, maar ook hummus met smaakjes zoals mango, rode biet, ras el hanout en zoete peper. Om de hummus goed met elkaar te kunnen vergelijken, berekende de Consumentenbond ook de Nutri-Score voor verschillende categorieën hummus.

Over het algemeen hebben de hummusvarianten met groente de meest gezonde samenstelling, die scoren het vaakst een A. Daarna komen de pikante varianten, gevolgd door de naturel hummus en de hummus met kruiden. De hummus soorten met fruit scoren het laagst. Opvallend is dat vooral A-merken hummus met een ongezondere samenstelling maken. Zo krijgt geen enkele Maza hummus een A, zelfs de less salt-variant niet.

Geen traditioneel recept

Traditionele hummus bestaat voor minimaal 70% uit kikkererwten en bevat het ongeveer 15% tahin. Er zit geen olie in en weinig of geen zout. Zelfgemaakte hummus staat dan ook in de Schijf van Vijf. Supermarkthummus bevat veel minder kikkererwten en tahin. Ook zit er in deze hummus vaak veel olie en zout. Positief is wel dat het gemiddelde zoutgehalte in naturel hummus de afgelopen 5 jaar met 21% is gedaald. Dat blijkt uit een vergelijking met een hummus test uit 2016 van de Consumentenbond.

Snelle invoering Nutri-Score

Om het kiezen in de supermarkt makkelijker te maken voor consumenten, pleit de Consumentenbond voor een snelle invoering van Nutri-Score in Nederland. Nutri-Score is een voedselkeuzelogo dat met verkeerslichtkleuren (groen tot rood) en letters (A tot E) een oordeel geeft over de voedingswaarde van een product. Met Nutri-Score kunnen consumenten producten in één oogopslag vergelijken.