Minder winkels misleiden met nepaanbiedingen

Volgens de wet moet bij een ‘van-voor’ prijs de doorgestreepte ‘van-prijs’ daadwerkelijk voorafgaand aan de aanbieding gerekend zijn. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt stelt die periode op 3 maanden.

De Consumentenbond peilde daarom 3 maanden lang de prijzen van 100 winkels. Hierbij werd onderzocht of de van-prijs in de voorgaande periode ook daadwerkelijk gevraagd is. Bij 16 van de 100 winkels bleek dat regelmatig niet het geval. In 2019 hielden 39 van de 100 winkels zich niet aan de wet.

Gefopt

Onder andere BCC, Beter Bed, Expert en Bax Music maken zich schuldig aan misleiding. Zo fopt Expert zijn klanten met een nepkorting op de Samsung QE50LS03TAS QLED - The Frame. Deze zou afgeprijsd zijn van €1499 naar €1199. Maar in werkelijkheid blijkt deze televisie al maanden voor de lagere prijs te koop. En dan nog is het toestel duur. Bij Kamera Express en Wehkamp is hij namelijk te koop voor €895. Een verschil van meer dan €300.

Ook de 50% korting op het Silver Pocket Deluxe Foam matras van Beter Bed blijkt nep. De zogenaamde besparing van honderden euro’s geldt al maanden. En in maart 2021 was het matras zelfs nog goedkoper.

Hardnekkig

Sommige ketens, zoals Expert en Otto, kwamen ook in eerdere onderzoeken als overtreders uit de bus. En ook toen kwamen zij, net als nu, met smoesjes als verklaring voor hun prijsmisleiding. Bij Wehkamp, ook een notoire boosdoener, vonden wij deze keer geen nepaanbiedingen.

De Consumentenbond zal de resultaten van het onderzoek delen met de Autoriteit Consument & Markt.