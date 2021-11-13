Nieuwe Zorgvergelijker Consumentenbond, overstappers steunen de Hersenstichting

Vrijdag 12 november zijn alle premies bekend gemaakt. Naast de prijs, zijn ook de dekkingen en voorwaarden belangrijk.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Onze Zorgvergelijker helpt bij het maken van een keuze. Consumenten kunnen hun wensen invoeren en krijgen een passend advies. En wie overstapt, steunt ook nog eens een goed doel. Je helpt de Hersenstichting in hun streven om hersenen gezond te houden.’

Samenwerking Hersenstichting

Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Van dementie, Parkinson, beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zorgen voor 27% van de totale zorgkosten en zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Met de donatie aan de Hersenstichting wil de Consumentenbond bijdragen aan gezonde hersenen voor iedereen.

Ook zorgverzekeraars kunnen hier op verschillende manieren aan bijdragen. Eén daarvan is preventie. De Consumentenbond en de Hersenstichting kijken daarom de komende weken samen welke (hulp)middelen zorgverzekeraars hun verzekerden bieden op het gebied van slaap, beweging en mentale gezondheid.

Consumenten kunnen vanaf 16 november ook zorgverzekeringen vergelijken en overstappen in de Consumentenbond-app van de Consumentenbond.