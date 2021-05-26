Vakantiehuisjes vaak duurder dan verwacht

Veel consumenten kiezen vanwege corona voor een vakantie in eigen land. De Consumentenbond bekeek daarom het boekingsproces en de bijkomende kosten van 16 vakantieparken.

Alle bedrijven brengen extra kosten in rekening, zoals reserveringskosten, kosten voor de eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting. Maar 11 bedrijven nemen deze kosten niet op in de beginprijs. Hierdoor betalen klanten soms tot wel €160 meer dan de oorspronkelijke prijs.

37% extra

Zo lijkt de huur voor een huisje op vakantiepark De Eemhof van Centerparcs €1312. Maar bij dat bedrag komen ook nog reserveringskosten (€29,50), toeristenbelasting (€95) en bedlinnen (€37). Onderaan de streep betalen consumenten dus nog €161 (12%) extra.

En ook bij park Hoog Vaals van Landal betalen consumenten door bijkomende kosten plotseling fors meer. Daar stijgt de weekendprijs van een huisje met €123 naar €452. Dat is maar liefst 37% meer dan de €329 die het huisje eerst leek te kosten.

Klantonvriendelijk

‘Bijzonder klantonvriendelijk’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Bedrijven spiegelen de prijzen veel te gunstig voor. Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn en is het het veel te moeilijk voor ze om prijzen met elkaar te vergelijken. Bovendien het is ook nog eens tegen de wet, want die verplicht aanbieders om de vaste onvermijdbare kosten op te nemen in de eerste prijs die ze laten zien.’

Beterschap

Vijf aanbieders laten zien hoe het wél moet. Vakantiepark Beekse Bergen (Libema), Topparken, Droomparken, De Leistert en Bungalow.net werken met all-in prijzen. Deze aanbieders maken direct duidelijk wat de totale kosten zijn.

In een reactie op de bevindingen erkennen RCN en Landal dat er ruimte is voor verbetering. Beide bedrijven beloven beterschap.