Veel misleidende claims bij supplementen en drankjes

Vooral online staan veel aanprijzingen die niet door de beugel kunnen, zoals ‘boost de weerstand’ en ‘werkt tegen virussen’. Dit soort claims zijn misleidend, omdat ze (veel) verder gaan dan wat de regels toelaten. Toegestane gezondheidsclaims zijn wetenschappelijk onderbouwd en positief beoordeeld door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Medische claims

Er zijn ook aanbieders die strooien met medische claims. Zo schreef MP Superfoods op bol.com dat zijn Ashwaganda Poeder ‘anti-malaria-eigenschappen’ bevat. Fitvitamines.nl zei dat bepaalde stofjes in zijn supplementen helpen tegen veroudering, tumoren en maagklachten. Ze zouden zelfs kanker kunnen voorkomen. En Duobakkersport.nl beweerde dat resveratrol in zijn Just2BFit Energy Booster ‘een veelbelovend middel voor corona’ is. Dit soort medische claims zijn niet toegestaan bij supplementen.

Leven gebeterd

De Consumentenbond heeft tientallen verkopers aangesproken. Sommige bleken de regels niet te kennen. Inmiddels hebben bijna alle verkopers de teksten op het etiket of hun website aangepast of verwijderd.