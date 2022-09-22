Consumentenbond heropent meldpunt voor gemiste vluchten

Update 22 september 2022

Bij het meldpunt zijn in een week tijd 140 meldingen binnenkomen van gemiste vluchten op verschillende dagen in september. Inmiddels heeft de Consumentenbond gesproken met Schiphol en aangedrongen op een verlenging van de huidige compensatieregeling, minimaal tot en met de herfstvakantie. De verwachting is dat Schiphol in de week van 26 september met een reactie komt.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Toen wij met Schiphol afspraken maakten over de huidige compensatieregeling, beloofde de luchthaven dat extreme drukte niet meer voor zou komen. Wij kondigden toen aan een vinger aan de pols te houden. Nu staan er toch regelmatig weer lange wachtrijen op Schiphol. Wij krijgen signalen van reizigers die hierdoor hun vlucht missen. Ook deze mensen hebben recht op compensatie.’

Inzicht in problemen

Consumenten die hun vlucht na 11 augustus hebben gemist, kunnen zich melden bij Consumentenbond Claimservice. Hiermee wil de Consumentenbond inzicht krijgen in de problemen. Molenaar: ‘We kunnen de meldingen dan gebruiken om Schiphol te overtuigen de huidige regeling uit te breiden.’

Schiphol kondigde maandag 12 september op hun site aan dat mensen die die dag hun vlucht misten door de lange wachtrijen bij de securitycheck, ook aanspraak konden maken op compensatie. De Consumentenbond wil dat dit geldt voor íedereen die na 11 augustus een vlucht miste door drukte op de luchthaven.