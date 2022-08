Schiphol compenseert reizigers die vlucht misten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de regeling: ‘Wij onderzochten de mogelijkheden van een massaclaim tegen Schiphol, maar gelukkig hoefde het zover niet te komen. In samenwerking met televisieprogramma Max Vakantieman, dat ook al meermaals aandacht besteedde aan het onderwerp, is het gelukt om met Schiphol tot een oplossing te komen. Eerder maakte de Consumentenbond ook al afspraken met Transavia over compensatie bij geannuleerde vluchten. Met deze regeling is opnieuw een grote groep consumenten geholpen.’

Vergoeding

Consumenten die tussen 23 april en 11 augustus op tijd op de luchthaven waren, maar hun vlucht misten door de lange wachtrijen bij de security check, komen in aanmerking voor compensatie. Schiphol vergoedt de kosten voor het omboeken van een vlucht of een nieuw vliegticket en andere aantoonbare kosten. De regeling geldt ook voor reizigers die helemaal niet meer op reis gingen door het missen van hun vlucht.

Schiphol vergoedt geen kosten die gedupeerden al op een andere manier terugkregen of die ze hadden kunnen voorkomen. De volledige regeling staat vanaf 11 augustus op de website van Schiphol. Reizigers kunnen tot en met 30 september hun compensatieverzoek indienen via Schiphol.nl/compensatie. De uitvoering van de regeling ligt bij Schiphol. De Consumentenbond en Omroep Max zien toe op een redelijke toepassing en uitvoering van de regeling.

Geannuleerde vluchten

Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert, hebben passagiers volgens een Europese Verordening recht op een vervangende vlucht of geld terug. Maar het vergoeden van gevolgschade, de schade als gevolg van de vertraging of annulering, is daarin niet opgenomen. Molenaar: ‘Daarom hebben wij er alles aan gedaan om de gevolgschade van reizigers met een geannuleerde vlucht ook onderdeel te maken van deze regeling, maar dat bleek helaas onhaalbaar.’ Schiphol geeft aan de gevolgschade van geannuleerde vluchten niet te vergoeden omdat de reden van annulering vaak onduidelijk is.