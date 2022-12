Consumentenbond sleept Transavia voor de rechter

Als een vlucht vertraagd, geannuleerd of gewijzigd is, hebben reizigers in veel gevallen recht op compensatie. Transavia wijst veel claims ten onrechte af of verwijdert ze zelfs ongelezen. Ook maakte het bedrijf het voor klanten veel te moeilijk om compensatie te claimen door op de website onnodig veel drempels op te werpen.

Uitputtingsslag

Nadat de Consumentenbond Transavia in november aansprak op de problemen, verbeterde het bedrijf de informatie op de website. Maar de luchtvaartmaatschappij nam geen contact op met passagiers waarvan het claims eerder verwijderde of onterecht afwees. Daarnaast blijft het bedrijf claims ten onrechte afwijzen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is ronduit stuitend dat Transavia het zijn klanten zo moeilijk blijft maken. Het maakt van claimen een ware uitputtingsslag. En dat terwijl het bedrijf in juli nog beterschap beloofde. Dat moet echt anders. Daarom bereiden we een rechtszaak voor, want ons geduld is op.’

Rechtszaak

Via een rechtszaak wil de Consumentenbond de luchtvaartmaatschappij dwingen zich aan de regels te houden. Molenaar: ‘We vragen aan de rechter om de uitspraak dat Transavia zich aan de wet moet houden. En we vragen om een dwangsom voor iedere keer dat Transavia dat niet doet. Daarmee raken we het bedrijf waar het pijn doet: in de portemonnee. Want met deze kwestie zijn tientallen miljoenen gemoeid. Misschien dat we deze hardleerse overtreder zo op het rechte pad krijgen.’

Nu claimen

De Consumentenbond heeft voldoende bewijs voor de zaak, maar komt graag in contact met meer gedupeerden. Daarom heeft de Consumentenbond een meldpunt geopend waar reizigers hun onterecht afgewezen claims kunnen melden. Passagiers kunnen er ook achterhalen wat hun rechten zijn. Claimen kan vervolgens met een juridische voorbeeldbrief, via de rechtsbijstandsverzekering of via juristen van de Consumentenbond Vlucht Claim Service. Molenaar: ‘De ervaring leert dat Transavia claims van onze claimservice wél honoreert. Heel storend, maar als dat de manier is om alsnog te krijgen waar je recht op hebt, dan is dat tenminste iets.’

Inspectie

Naast de rechtszaak heeft de Consumentenbond de problemen ook aangekaart bij de Inspectie Leefomgeving & Transport. Die voert inmiddels ook gesprekken met de luchtvaartmaatschappij.