Haken en ogen aan vliegtickets via ticketsites

Bij een geannuleerde vlucht moeten luchtvaartmaatschappijen de reissom binnen een week terugbetalen. Bemiddelaars hebben die verplichting niet, waardoor reizigers vaak erg lang moeten wachten voordat ze hun geld terugkrijgen. Volgens toezichthouder ILT zijn passagiers die een los vliegticket direct bij een luchtvaartmaatschappij hebben geboekt, beter af dan passagiers die een los ticket via een (online) reisbemiddelaar hebben geboekt. Bovendien rekenen sommige bemiddelaars ook nog administratiekosten voor de terugbetaling.

Ook voor het wijzigen van een vluchtdatum, het boeken van ruimbagage en stoelkeuze vragen bemiddelaars meestal flink meer dan luchtvaartmaatschappijen. En bemiddelaars brengen bijna altijd boekingskosten in rekening bovenop de ticketprijs. Die kosten maken een vliegticket onnodig duur. Een vlucht binnen Europa, inclusief stoel aan het raam en ruimbagage, kan daardoor bij een ticketsite als CheapTickets, Tix of Vliegtickets.nl tweemaal zo duur uitvallen als bij de luchtvaartmaatschappij zelf.

Gratis tegen betaling

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Sommige ticketsites maken het helemaal bont, die brengen kosten in rekening voor diensten waar consumenten wettelijk gezien al recht op hebben. Bij Tix betalen reizigers bijvoorbeeld €8 voor informatie over passagiersrechten bij vertragingen. En Viegtickets.nl verkoopt voor €5 een service om te helpen bij zoekgeraakte bagage, terwijl luchtvaartmaatschappijen je die bijstand kosteloos moeten verlenen. Het wordt tijd dat bemiddelaars zich klantvriendelijk opstellen en stoppen met het uitmelken van reizigers.’