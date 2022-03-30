Hornbach opnieuw goedkoopste bouwmarkt, Bauhaus timmert aan de weg

De Consumentenbond bekeek de prijzen van 250 producten bij alle 7 bouwmarktketens in Nederland. Hornbach is de goedkoopste. Net als 2 jaar geleden. Maar ook nieuwkomer Bauhaus doet het goed. Daar liggen de prijzen gemiddeld 9% onder het gemiddelde. De prijzen van Gamma liggen precies op het gemiddelde. Hubo (8% boven het gemiddelde) en Kluswijs (9% boven het gemiddelde) zijn het duurst.

Vergelijken en besparen

Hornbach is gemiddeld het goedkoopste en werkt met een laagsteprijsgarantie. Maar dat betekent niet dat de winkel altijd de laagste prijs vraagt. Van alle producten die de onderzoekers bekeken, bleken er 66 (30%) ergens anders goedkoper. Door goed te vergelijken kunnen consumenten dus nog flink besparen.

Besparen kan ook door goed op aanbiedingen te letten. Bijvoorbeeld voor verf en beits. Gamma, Karwei, Praxis, Hubo en Kluswijs hebben iedere maand wel een aanbieding. Met kortingen tot wel 50% of 1 + 1 gratis op producten van Flexa, Histor, Sikkens, Rambo of Ceta Bever.

85% duurder

Door de inflatie zijn klussers wel flink duurder uit dan 2 jaar geleden. Vooral de prijs van hout steeg de afgelopen tijd veel. Zo werden MDF-platen 72% duurder. En spaanplaten zelfs 85% duurder.