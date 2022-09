Let op bij energiecontracten met wisselende maandtarieven

Na energiemaatschappijen NLE en Budget Energie, biedt nu ook MEGA Energie een variabel contract aan waarbij de leveringstarieven maandelijks meebewegen met de inkoopprijzen. Als de inkoopprijzen stijgen, stijgt ook de het tarief voor de klant. Als ze dalen, profiteren klanten daar ook direct van.

Goed in de gaten houden

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Deze nieuwe variabele contracten kunnen interessant zijn voor consumenten. De prijs is een directe afspiegeling van de marktprijs en niet gebaseerd op een lange termijnverwachting van de energiemaatschappij. Maar je moet het wel goed in de gaten houden. Het energiebedrijf past namelijk niet direct het voorschotbedrag aan. Dat moet je zelf doen. En dat is best een puzzel, want wat betekent een stijging of daling van 0,10 cent per kWh voor je maandbedrag?'

Honderden euro’s

Afgelopen maand schrokken duizenden klanten van Budget Energie zich een ongeluk toen de energieleverancier hun maandelijkse voorschotbedrag verhoogde. Het leveringstarief was al een aantal maanden gestegen, maar het voorschotbedrag bleef lang hetzelfde. Toen Budget Energie dat corrigeerde, schoot het maandbedrag van veel klanten met honderden euro’s omhoog.

Aanbod

De Consumentenbond heeft in zijn energievergelijker het variabele aanbod van MEGA-energie wel opgenomen. Molenaar: ‘Consumenten hebben enorme behoefte aan nieuwe aanbiedingen en we willen ze laten zien wat de markt biedt. Maar wel met een passende waarschuwing.’