De nieuwe wet verplicht incassodienstverleners, zoals deurwaarderskantoren, advocatenkantoren en incassobureaus om zich in te schrijven bij een centraal register. Daarmee worden kwaliteitseisen gesteld aan de dienstverleners en komt er meer toezicht. Dienstverleners die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Hardnekkige overtreders kunnen uit het register worden verwijderd.

Blij en trots

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is ‘blij en trots’ dat het incassoregister er eindelijk komt: ‘Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van ons in vervulling. Incassobureaus zorgen voor een constante stroom aan klachten. De Consumentenbond pleit al jaren voor toetredings- en kwaliteitseisen, meer toezicht en strengere handhaving. Dat zien we terug in de nieuwe wet. Er is naar ons geluisterd en dat is mooi.’

Verdienmodel

De nieuwe wet bepaalt onder meer dat consumenten niet hoeven te betalen aan incassodienstverleners die niet ingeschreven staan bij het register. Ook hoeven ze in dat geval helemaal geen incassokosten te betalen. Daarnaast stelt de wet paal en perk aan het verdienmodel van incassobureaus door de stapeling van incassokosten over lage termijnbedragen omlaag te brengen.

Nog beter

Hoewel Molenaar blij is met het resultaat ziet ze toch ook nog ruimte voor nóg meer verbetering: ‘Bedrijven zijn niet verplicht om te controleren of zij met een geregistreerd incassobureau in zee gaan. Dat zou wel moeten. Bedrijven die met niet geregistreerde bureaus in zee gaan, moeten beboet worden. Daarnaast zouden incassobureaus verplicht moeten worden hun registratienummer in al hun correspondentie te vermelden.

Verder is niet nog niet duidelijk hoe de geschillenbeslechting geregeld wordt. Het is belangrijk dat die onafhankelijk, onpartijdig en transparant plaatsvindt en met goed vastgelegde procedures. We houden dan ook in de gaten of dat ook gebeurt.’

De nieuwe wet gaat 1 januari 2023 in.