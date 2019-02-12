Verbied telemarketing en verplicht registratie incassobureaus

De ACM waarschuwt voor een netwerk van 6 incassobureaus die consumenten onder druk zetten om onterechte rekeningen te betalen. Deze bureaus incasseren voor ruim 20 bedrijfjes, zoals Happy Numbers, All Great Dealz, Shoppendoejezo, Buy2fly, Beste Korting, Voordeelinkoop en Euro Loterij. Zowel de Consumentenbond als de ACM krijgen veel klachten over de agressieve werkwijze van deze en andere incassobureaus.

Verbod

De Consumentenbond is blij met de waarschuwing van de ACM, maar vindt ook dat er meer moet gebeuren om dit soort praktijken tegen te gaan. De aanpak van de incassobedrijven is vaak lastig omdat ze meestal vanuit het buitenland opereren.

Het door staatssecretaris Keijzer aangekondigde verbod op telemarketing en het kabinetsplan voor een verplichte registratie voor incassobureaus helpen bij het effectief bestrijden misleidende telefonische verkoop en de bijbehorende agressieve incasso.

Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond: ‘Een verbod op telemarketing voorkomt dat de bedrijven voor wie de incassobureaus werken consumenten telefonisch kunnen benaderen. Daarnaast kan iedereen nu een incassobureau beginnen. Een verplicht incassoregister helpt om eisen te kunnen stellen aan de kwaliteit van de incassobureaus. En het maakt de aanpak van bureaus die zich niet aan de regels houden eenvoudiger.’

Dezelfde personen

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat vaak dezelfde personen achter agressieve incassobureaus zitten. Als het aantal klachten toeneemt en zo’n bureau aangepakt dreigt te worden, zetten ze snel een nieuw bedrijf op. Zo kunnen ze hun praktijken voortzetten. De ACM schat dat het netwerk van incassobureaus dat ze nu in het vizier heeft alleen al voor ruim €6 miljoen heeft geprobeerd te innen bij consumenten. De Consumentenbond raadt aan niet te betalen en aangifte te doen bij de politie.

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