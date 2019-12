Doe aangifte tegen malafide incassobureaus

Schimmige bedrijven bellen consumenten met een verhaal over een enquête of een gewonnen prijs en proberen zo vage diensten als een kortingsabonnement of (korting op) reisjes aan te smeren. Klagers melden dat zij vervolgens, ondanks dat zij niet op het aanbod zijn ingegaan, intimiderende brieven of telefoontjes van incassobureaus krijgen die hen tot betaling proberen te dwingen. Dit terwijl gedupeerden nergens mee akkoord zijn gegaan, cruciale informatie niet hebben ontvangen of schriftelijke instemming ontbreekt waar dat wettelijk vereist is.

Doe aangifte

Bart Combée, directeur Consumentenbond, hekelt de werkwijze van de bedrijven en de aan hen gelieerde incassobureaus: ‘Dit heeft niets meer te maken met normale verkoopmethoden, maar is volledig gericht op misleiding en angst. Dat moet direct stoppen.’

De aanhoudende stroom klachten en de ernst van de meldingen is voor de Consumentenbond aanleiding om op te roepen om aangifte te doen. Combée: ‘Die bedrijfjes komen en gaan in hoog tempo en dat maakt het lastig ze aan te pakken. Ook zijn ze vaak niet voor rede vatbaar. Wat ons betreft is het dan ook tijd om uit een ander vaatje te tappen; misschien dat de strafrechtelijke weg deze boeven een halt toeroept.’

Bekende namen

De incassobureaus waar op dit moment veel klachten over binnenkomen zijn Business Collect en Direct Solutions. Beide incasseren voor diensten van bedrijven waar in het verleden al veel over is geklaagd bij de Consumentenbond, zoals: Shoppendoejezo, Happy Numbers, Fly Away en Hotel and Travel. Deze bedrijven houden zich niet aan wettelijke regels als het gaat om schriftelijke instemming van de klant. Of men verstrekt onvoldoende informatie over de inhoud van het aanbod, waardoor er geen betalingsverplichting is.

Andere beruchte incassobureaus zijn:

Prevent Interland (voor Bonusfly en Tripenjoy)

Versure Credit Management (Winteam, Happy Numbers en Always Happy)

Pay Care (Flyaway)

Mediation Agency (veel van de eerder genoemde diensten).

Niet betalen

Zowel de Consumentenbond als de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwen regelmatig voor malafide incassobureaus en adviseren steevast om niet te betalen.

Met behulp van een stappenplan (png) kunnen consumenten zelf inschatten of ze met een malafide partij te maken hebben en of ze wel of niet hoeven te betalen.

Lees ook: