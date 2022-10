In augustus 2021 waren consumenten met een gemiddeld verbruik* voor een nieuw variabel contract €1637 per jaar kwijt. In augustus 2022 was dat €5524. Met de variabele tarieven van 29 september 2022 betalen consumenten gemiddeld zelfs €7237 per jaar. Niet alle consumenten hebben hetzelfde tarief. Persoonlijke aanbiedingen kunnen per klant verschillen. Bestaande klanten betalen meestal een lager variabel tarief.

Grote verschillen

De tarieven verschillen flink per energieleverancier. Bij een gemiddeld verbruik is het verschil tussen het hoogste en laagste variabele tarief in september meer dan €3000 per jaar. Het verschil tussen de 3 grootste leveranciers is kleiner, maar nogal altijd ruim €1600 per jaar.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze cijfers tonen aan dat het de moeite waard kan zijn om prijzen te vergelijken. Zeker voor consumenten van wie het vaste contract binnenkort afloopt en voor degenen die een nieuw contract moeten afsluiten.’

Prijsverhoging te laat gemeld

Consumenten met een al lopend variabel contract kregen te maken met prijsstijgingen van meer dan 200%. Veel leveranciers verhogen bovendien vanaf 1 oktober nogmaals de variabele tarieven voor deze klanten.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten energieleveranciers een tariefswijziging 30 dagen van te voren aankondigen. Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall deden dat 9 tot 10 dagen voor 1 oktober. Dat mag niet, stelt de ACM die consumenten adviseert bezwaar te maken bij hun energieleverancier.

'Bal niet bij consumenten'

De Consumentenbond is blij dat de ACM duidelijkheid schept over de termijn, maar wil niet dat de toezichthouder de bal vervolgens bij consumenten legt. Molenaar: ’Als er sprake is van massale overtreding van de regels, dan moet de ACM ingrijpen en leveranciers dwingen zich aan de regels te houden. Om nu miljoenen mensen een tijdrovende bezwaarprocedure in te sturen, is gekkenwerk.’

Essent en Vattenfall hebben inmiddels laten weten zich toch te houden aan de 30 dagen termijn en de prijsverhoging uit te stellen. De Consumentenbond roept de andere leveranciers op dit voorbeeld te volgen.

*Een gemiddeld verbruik is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 2479 kWh stroom en 1169 m3 gas per jaar.