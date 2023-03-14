3 Afraders in test kinderwagens

Update 16 maart 2023: Bol.com staakt verkoop

Bol.com is met de verkoop van de Puck Billy en Qute Q-Shopper gestopt. Bij Baby-dump en Babypark zijn de Afraders nog wel te koop. Fabrikant Qute laat weten dat het de Q-Shopper niet meer importeert en adviseert Baby-Dump en Babypark om deze wagens niet meer te verkopen.

Spectaculair

Bij de duurtest op de rollerband gingen de Puck Billy en de Q-Shopper zó spectaculair kapot, dat ze op basis daarvan al het predicaat Afrader krijgen. Van allebei brak het frame op meerdere plaatsen waardoor de buggy’s instortten en niet meer te gebruiken waren.

Gevaarlijke zonnekap en loslatend tuigje

Bij de Qute Q-Shopper leverde het scharnier van de zonnekap ook gevaar op. Dat zit zo ongelukkig in elkaar dat de vingers van een kind er heel makkelijk tussen kunnen komen te zitten. Ook werkte de voetrem van deze wagen niet zoals het hoort, waardoor die onbetrouwbaar is. Bij de Puck Billy kwam bij de test het tuigje op verschillende plaatsen los.

Q-Compact niet stabiel

Een andere buggy van Qute, de Q-Compact, is ook Afrader, vanwege meerdere kleine problemen. Ook deze buggy kwam niet ongeschonden van de rollerband. Na afloop van de test bleek er iets mis te zijn met de vering, waardoor de wagen niet meer stabiel was. De buggy kantelde daardoor achterover op de hellingproef. En de gesp van het tuigje ging aan de zijkant kapot.

Geïnformeerd

De 2 Afraders van Qute zijn te koop bij onder meer Baby-Dump, Babypark en Bol.com. De Puck Billy is te koop bij Baby-Dump en Bol.com. De Consumentenbond heeft de winkels geïnformeerd en de testresultaten gedeeld met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).