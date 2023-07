De Europese Unie realiseerde de afgelopen 20 jaar een hoog niveau van consumentenbescherming via verschillende verordeningen en richtlijnen. Ondernemers die diensten of goederen aan consumenten verkopen, moeten zich hieraan houden. Het is daardoor niet langer nodig en mogelijk dat de Consumentenbond onderhandelt over een betere positie voor consumenten en die laat vastleggen in tweezijdige algemene voorwaarden.

Positie consument versterkt

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is echt een mijlpaal. 50 jaar geleden begonnen we met tweezijdige algemene voorwaarden, omdat consumenten onvoldoende wettelijke bescherming hadden bij aankopen en overeenkomsten voor dienstverlening. Als consument moest je maar hopen dat een ondernemer zich een beetje fatsoenlijk en eerlijk opstelde naar zijn klanten. Algemene voorwaarden waren tot die tijd vaak alleen in het belang van de ondernemer. Wij zorgden ervoor dat in de tweezijdige algemene voorwaarden de positie van consumenten werd versterkt. Inmiddels is dit in wetgeving vastgelegd.’

Geschillencommissies

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten goedkoop, eenvoudig en snel hun problemen met ondernemers kunnen oplossen. De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken is daarvoor als onafhankelijke instantie de meest geschikte partij. Al sinds de allereerste set tweezijdige algemene voorwaarden wordt daarom verwezen naar die mogelijkheid van geschillenbeslechting voor consumenten buiten de rechter om.

Zorgen onnodig

Molenaar: ‘We merken dat er bij de Stichting Geschillencommissie en de overheid zorgen zijn over de gevolgen van ons besluit voor de laagdrempelige geschillenbeslechting. Dat is onnodig. De brancheorganisaties die zich hebben geregistreerd bij de Stichting Geschillencommissie kunnen naar die alternatieve geschillenbeslechting bij de Stichting Geschillencommissie blijven verwijzen in hun eigen voorwaarden.' (zie ook Veelgestelde Vragen)

Europese regelgeving

De Consumentenbond zet zich ook in voor Europese regelgeving die álle ondernemers verplicht om zich aan te sluiten bij een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Molenaar: ‘Met zo’n verplichting kunnen wij echt weer een stap vooruitzetten in de bescherming van consumenten’.

De Consumentenbond heeft de betrokken partijen geinformeerd middels een brief.