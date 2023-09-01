Holland Norway Lines meldt helemaal niets over deze rechten op zijn website. Reizigers worden volledig aan hun lot overgelaten. De rederij adviseert gestrande klanten alleen om zelf alternatief vervoer te regelen, maar rept daarbij niet over vergoeding.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is onacceptabel. Holland Norway Lines houdt zich niet aan de Europese passagiersregels en daarom vragen we de toezichthouder om te handhaven.’

SGR-deelname

Afgelopen week ontstond onduidelijkheid over de deelname van Holland Norway Lines aan de Stichting Garantiegelden Reisgelden (SGR). Als een deelnemer failliet gaat, garandeert SGR reizigers terugbetaling of de terugreis. De website hollandnorwaylines.com staat vermeld op de website van de SGR. Maar Holland Norway Lines blijkt losse tickets via een andere BV te hebben verkocht. Daardoor kunnen passagiers met een los ticket waarschijnlijk geen aanspraak maken op SGR-dekking. Dat is onnodig verwarrend. Holland Norway Lines is overigens niet failliet verklaard.

Advies

De Consumentenbond adviseert reizigers die nog moeten vertrekken om de website van de rederij in de gaten te houden. De SGR en de Consumentenbond hebben geen verdere informatie voor klanten van Holland Norway Lines en kunnen vragen van consumenten hierover helaas niet beantwoorden.