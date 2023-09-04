Holland Norway Lines failliet

Gevolgen voor reizigers

Reizigers met een pakketreis kunnen bij hun pakketreisaanbieder terecht, die moet met een alternatief komen. Reizigers die hun pakketreis kochten via HNL Travel B.V. moeten wachten tot het bedrijf haar financieel onvermogen meldt bij de SGR. Houdt SGR.nl/news in de gaten.

Reizigers die een los ticket hebben gekocht en betaalden met een creditcard, kunnen de betaling betwisten en zo hun geld terugkrijgen.

Gestrande reizigers kunnen extra verblijfkosten, zoals overnachtingen en maaltijden, soms declareren bij hun reisverzekering. Een alternatieve terugreis komt wel voor eigen rekening.

Reizigers die nog op reis zouden gaan, kunnen de annuleringskosten van andere reisdiensten zoals overnachtingen en huurauto, soms declareren bij hun annuleringsverzekering.

Rechten bij annulering of vertraging

Bij een annulering of langdurige vertraging van een veerdienst hebben gestrande reizigers recht op snacks, maaltijden en verfrissingen. Desnoods ook overnachtingen in hotels. En bij annulering mogen reizigers kiezen tussen hun geld terug of alternatief vervoer. Hiervoor hoeven ze dan niet bij te betalen. Passagiers die daardoor met meer dan 3 uur vertraging aankomen op hun bestemming, hebben daarnaast recht op financiële compensatie.